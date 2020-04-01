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 Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус

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Депутат КПРФ Матвеев ответит в Генпрокуратуре за распространение фейка о коронавирусе

Депутат КПРФ Матвеев ответит в Генпрокуратуре за распространение фейка о коронавирусе

 Эпидемия коронавируса не затронула 10 регионов России

Эпидемия коронавируса не затронула 10 регионов России
Доктор Зуев призвал россиян повышать иммунитет во время пандемии COVID-19

Доктор Зуев призвал россиян повышать иммунитет во время пандемии COVID-19

 Организационный хаос поставил Украину на грань распада

Организационный хаос поставил Украину на грань распада
Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

 Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус

Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус
14:36   1 Апреля 2020
Общество

Онлайн-конференцию в честь Дня смеха проведет Медиагруппа "Патриот"

Онлайн-конференцию в честь Дня смеха проведет Медиагруппа "Патриот"

Медиагруппа "Патриот" 1 апреля в 14:00 проведет онлайн-конференцию на тему "Юмор в самоизоляции. Шутки против COVID-19".

На конференции обсудят можно ли шутить в ситуации с пандемией, всегда ли уместен черный юмор, над чем нельзя шутить, чем можно заняться во время карантина и есть ли разница между фейком и розыгрышем.

Общение с юмористами, артистами театра и кино и клоунами пройдет через "Скайп". Спикеры также оценят рисунки жителей России, соблюдающих карантин, затронут тему эпидемии коронавируса в стране и сравнят ситуации, в которых находятся разные регионы. Об этом сообщает ФАН.

Дополнительную информацию можно получить по почте presscenter@mediapatriot.ru или по телефону 8 (963) 231-53-16. Необходимо предварительно записаться на конференцию.

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Автор: Кристина Мокроусова
#петербург #фан #патриот

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