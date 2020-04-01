Онлайн-конференцию в честь Дня смеха проведет Медиагруппа "Патриот"

Медиагруппа "Патриот" 1 апреля в 14:00 проведет онлайн-конференцию на тему "Юмор в самоизоляции. Шутки против COVID-19".

На конференции обсудят можно ли шутить в ситуации с пандемией, всегда ли уместен черный юмор, над чем нельзя шутить, чем можно заняться во время карантина и есть ли разница между фейком и розыгрышем.

Общение с юмористами, артистами театра и кино и клоунами пройдет через "Скайп". Спикеры также оценят рисунки жителей России, соблюдающих карантин, затронут тему эпидемии коронавируса в стране и сравнят ситуации, в которых находятся разные регионы. Об этом сообщает ФАН.

Дополнительную информацию можно получить по почте presscenter@mediapatriot.ru или по телефону 8 (963) 231-53-16. Необходимо предварительно записаться на конференцию.