Закон о поддержке капиталовложений поможет России привлечь в страну новых инвесторов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поддержке капиталовложений, который создаст хорошие условия для инвесторов, сообщают представители Кремля.

Новый закон будет способствовать появлению перспективных инвестиционных проектов. Инвесторы смогут действовать на особых, выгодных для них условиях.

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) не только принесет выгоду тем, кто решит инвестировать свои средства, но и поможет привлечь в российскую экономику не менее 30 триллионов рублей инвестиций, заявил замглавы Минфина Андрей Иванов.