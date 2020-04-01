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14:32   1 Апреля 2020
Общество

Закон о поддержке капиталовложений поможет России привлечь в страну новых инвесторов

Закон о поддержке капиталовложений поможет России привлечь в страну новых инвесторов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поддержке капиталовложений, который создаст хорошие условия для инвесторов, сообщают представители Кремля.

Новый закон будет способствовать появлению перспективных инвестиционных проектов. Инвесторы смогут действовать на особых, выгодных для них условиях.

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) не только принесет выгоду тем, кто решит инвестировать свои средства, но и поможет привлечь в российскую экономику не менее 30 триллионов рублей инвестиций, заявил замглавы Минфина Андрей Иванов.

 

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Автор: Илья Романович
#путин #инвесторы #капиталовложения

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