Эксперты рассказали об апрельских изменениях в законодательстве РФ

Новые нормы вступят в силу в апреле. Меры будут направлены на поддержку граждан в ситуации с распространением коронавирусной инфекции, рассказали корреспонденты РБК.

Изменения коснутся ряда выплат. Власти проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля. Повышение ежемесячных пособий также произойдет у ветеранов ВОВ, блокадников и других категорий населения.

Центробанк снизит надбавки к коэффициентам риска по ипотеке. Это обеспечит доступность приобретения жилья в кредит. Комиссия ЦБ на денежные переводы физлиц будет отменена до 1 июля.

Продолжится внедрение современных технологий в работу государственных органов. ФНС сможет информировать налогоплательщиков с помощью СМС оповещений. Материнский капитал можно будет получить без предоставления заявления, уведомление о праве на выплату станет приходить автоматически.

Призыв на военную службу продлится до 20 мая. Всех призывников обяжут сдавать тесты на наличие коронавирусной инфекции. В России зарегистрировано около 2000 случаев заражения COVID-19. Актуальные данные о коронавирусной инфекции в РФ можно найти на сайте стопкоронавирус.рф﻿.