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13:35   1 Апреля 2020
Россия

Как государственным структурам работать в социальных сетях

Как государственным структурам работать в социальных сетях

23 апреля стартует специализированный обучающий онлайн-курс журнала «Пресс-служба» — «Связи с общественностью в социальных сетях для государственных структур». Автор и ведущий курса — Тимур Асланов.

Аудитория онлайн-курса — руководители и сотрудники пресс-служб и PR-департаментов, пресс-секретари, специалисты по связям с общественностью и SMM-специалисты следующих организаций:

  • администрации и правительства субъектов РФ,
  • министерства и ведомства регионального правительства,
  • региональные законодательные собрания и городские думы,
  • муниципалитеты,
  • бюджетные учреждения,
  • профсоюзы и другие общественные организации.

Как государственным структурам работать в социальных сетях

PR-работа государственной или муниципальной структуры в социальных сетях имеет свою специфику — определенный круг инфоповодов, особенная тональность диалога, порой предвзятое отношение аудитории, жесткие требования со стороны руководителей. Все это накладывает определенный отпечаток и требует особенного подхода.

В рамках онлайн-курса участники получат реальные инструменты для повышения эффективности такой работы, разберут огромное количество кейсов, в том числе и собственные, на большом количестве примеров посмотрят как надо и как не надо делать. Практические задания помогут отточить необходимые навыки и закрепить материал курса.

Обратная связь от преподавателя даст возможность оценить правильность действий и скорректировать их.

За два месяца вы научитесь:

  • выстраивать контент-стратегию работы в социальных сетях для государственной/муниципальной структуры,
  • отрабатывать в соцсетях свои инфоповоды и конструировать инфоповоды для социальных сетей,
  • привлекать новую аудиторию на свои страницы и в сообщества,
  • строить общение с аудиторией и формировать пул лояльных читателей и подписчиков,
  • вовлекать участников в ваши проекты,
  • писать посты, которые действительно будут читать,
  • находить темы и идеи для публикаций,
  • работать с визуальным контентом,
  • работать с негативными отзывами и комментариями,
  • управлять конфликтными ситуациями в комментариях.

12 уроков. Практические задания и обратная связь. Диплом.

Подайте заявку на участие можно тут.

ИА «Политика сегодня» — информационный партнер.

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Автор: Олег Королев
#соцсети #pr #пресс-служба

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