Как государственным структурам работать в социальных сетях

23 апреля стартует специализированный обучающий онлайн-курс журнала «Пресс-служба» — «Связи с общественностью в социальных сетях для государственных структур». Автор и ведущий курса — Тимур Асланов.

Аудитория онлайн-курса — руководители и сотрудники пресс-служб и PR-департаментов, пресс-секретари, специалисты по связям с общественностью и SMM-специалисты следующих организаций:

администрации и правительства субъектов РФ,

министерства и ведомства регионального правительства,

региональные законодательные собрания и городские думы,

муниципалитеты,

бюджетные учреждения,

профсоюзы и другие общественные организации.

PR-работа государственной или муниципальной структуры в социальных сетях имеет свою специфику — определенный круг инфоповодов, особенная тональность диалога, порой предвзятое отношение аудитории, жесткие требования со стороны руководителей. Все это накладывает определенный отпечаток и требует особенного подхода.

В рамках онлайн-курса участники получат реальные инструменты для повышения эффективности такой работы, разберут огромное количество кейсов, в том числе и собственные, на большом количестве примеров посмотрят как надо и как не надо делать. Практические задания помогут отточить необходимые навыки и закрепить материал курса.

Обратная связь от преподавателя даст возможность оценить правильность действий и скорректировать их.

За два месяца вы научитесь:

выстраивать контент-стратегию работы в социальных сетях для государственной/муниципальной структуры,

отрабатывать в соцсетях свои инфоповоды и конструировать инфоповоды для социальных сетей,

привлекать новую аудиторию на свои страницы и в сообщества,

строить общение с аудиторией и формировать пул лояльных читателей и подписчиков,

вовлекать участников в ваши проекты,

писать посты, которые действительно будут читать,

находить темы и идеи для публикаций,

работать с визуальным контентом,

работать с негативными отзывами и комментариями,

управлять конфликтными ситуациями в комментариях.

12 уроков. Практические задания и обратная связь. Диплом.

Подайте заявку на участие можно тут.

ИА «Политика сегодня» — информационный партнер.