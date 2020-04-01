Как государственным структурам работать в социальных сетях
23 апреля стартует специализированный обучающий онлайн-курс журнала «Пресс-служба» — «Связи с общественностью в социальных сетях для государственных структур». Автор и ведущий курса — Тимур Асланов.
Аудитория онлайн-курса — руководители и сотрудники пресс-служб и PR-департаментов, пресс-секретари, специалисты по связям с общественностью и SMM-специалисты следующих организаций:
- администрации и правительства субъектов РФ,
- министерства и ведомства регионального правительства,
- региональные законодательные собрания и городские думы,
- муниципалитеты,
- бюджетные учреждения,
- профсоюзы и другие общественные организации.
PR-работа государственной или муниципальной структуры в социальных сетях имеет свою специфику — определенный круг инфоповодов, особенная тональность диалога, порой предвзятое отношение аудитории, жесткие требования со стороны руководителей. Все это накладывает определенный отпечаток и требует особенного подхода.
В рамках онлайн-курса участники получат реальные инструменты для повышения эффективности такой работы, разберут огромное количество кейсов, в том числе и собственные, на большом количестве примеров посмотрят как надо и как не надо делать. Практические задания помогут отточить необходимые навыки и закрепить материал курса.
Обратная связь от преподавателя даст возможность оценить правильность действий и скорректировать их.
За два месяца вы научитесь:
- выстраивать контент-стратегию работы в социальных сетях для государственной/муниципальной структуры,
- отрабатывать в соцсетях свои инфоповоды и конструировать инфоповоды для социальных сетей,
- привлекать новую аудиторию на свои страницы и в сообщества,
- строить общение с аудиторией и формировать пул лояльных читателей и подписчиков,
- вовлекать участников в ваши проекты,
- писать посты, которые действительно будут читать,
- находить темы и идеи для публикаций,
- работать с визуальным контентом,
- работать с негативными отзывами и комментариями,
- управлять конфликтными ситуациями в комментариях.
12 уроков. Практические задания и обратная связь. Диплом.
Подайте заявку на участие можно тут.
ИА «Политика сегодня» — информационный партнер.