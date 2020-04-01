Песков заявил, что решение о переносе парада Победы в Москве не принято

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что решения о переносе парада Победы в столице не принято.

Возможность переноса даты проведения парада Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Москве хоть и находится в процессе обсуждения, но до сих пор остается без окончательного решения, сообщает ТАСС.

"Вопрос, безусловно, обсуждается, пока никаких решений не принималось, подготовка продолжается", — комментирует ситуацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркивает, что в настоящее время рассматриваются варианты проведения мероприятия в режиме "без зрителей", чтобы в любом случае отдать должное героизму народа.

На текущий момент число зараженных COVID-19 в России превысило 1,8 тыс.человек.