Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
КПРФ в карантин спасает только своих, а ЛДПР против волонтерства

КПРФ в карантин спасает только своих, а ЛДПР против волонтерства

 Как государственным структурам работать в социальных сетях

Как государственным структурам работать в социальных сетях
Эксперты рассказали об апрельских изменениях в законодательстве РФ

Эксперты рассказали об апрельских изменениях в законодательстве РФ

 Погребинский нашел еще одно свидетельство внешнего управления на Украине

Погребинский нашел еще одно свидетельство внешнего управления на Украине
Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

 Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус

Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус
КПРФ в карантин спасает только своих, а ЛДПР против волонтерства

КПРФ в карантин спасает только своих, а ЛДПР против волонтерства

 Как государственным структурам работать в социальных сетях

Как государственным структурам работать в социальных сетях
Эксперты рассказали об апрельских изменениях в законодательстве РФ

Эксперты рассказали об апрельских изменениях в законодательстве РФ

 Погребинский нашел еще одно свидетельство внешнего управления на Украине

Погребинский нашел еще одно свидетельство внешнего управления на Украине
Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

 Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус

Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус
13:09   1 Апреля 2020
Россия

Песков заявил, что решение о переносе парада Победы в Москве не принято

Песков заявил, что решение о переносе парада Победы в Москве не принято

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что решения о переносе парада Победы в столице не принято.

Возможность переноса даты проведения парада Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Москве хоть и находится в процессе обсуждения, но до сих пор остается без окончательного решения, сообщает ТАСС.

"Вопрос, безусловно, обсуждается, пока никаких решений не принималось, подготовка продолжается", — комментирует ситуацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркивает, что в настоящее время рассматриваются варианты проведения мероприятия в режиме "без зрителей", чтобы в любом случае отдать должное героизму народа.

На текущий момент число зараженных COVID-19 в России превысило 1,8 тыс.человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#песков #парад победы #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...