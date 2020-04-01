Организационный хаос поставил Украину на грань распада

Ситуация на Украине, после того, как Верховная рада под давлением МВФ приняла законы об открытии рынка земли (во втором чтении) и о банковской деятельности (в первом чтении), приближается полной потере контроля и сейчас никто не может сказать, чем в итоге она обернется – политическим кризисом и переизбранием всех и вся, или распадом страны.

Такое мнение в среду высказал украинский политический аналитик Александр Кочетков, чьи слова приводит местное издание «Главред».

Подобные законы, считает Кочетков, в условиях любой кризисной ситуации принимать нельзя, так как после их принятия все будут использовать слабости Украины в свою пользу и никто не станет с ней сотрудничать, а самой Украине уже не за что будет бороться.

«Слабая власть при столкновении с мировым кризисом, не только эпидемиологическим, но и экономическим (а это уже наш, собственноручно созданный кризис) демонстрирует неготовность и неспособность отвечать на огромный вызов, который перед ней предстал», — заявил политолог.

По мнению политолога, ситуация в ближайшее время может развиваться по двум сцнариям. В худшем случае, предположил Кочетков, мэры крупных городов поймут, что недееспособная власть занимается непонятно чем и не в состоянии скорректировать статьи бюджета, так как принимаемые законопроекты предполагают, что у них будут забираться достаточно большие ресурсы. В результате, на местах начнется процесс близкий к сепаратизму – то есть местные власти начнут принимать меры по противодействию эпидемии на свое усмотрение, игнорируя позицию властей страны. Центральная власть, в свою очередь, будет вынуждена привлечь силовиков для принуждения регионов к послушанию и тогда могут появиться тенденции к распаду страны – дезинтеграции единой Украины.

Еще один возможный вариант развития событий, по мнению Кочеткова, заключается в том, что уже к осени текущего года на Украине начнется процесс смены власти. Все начнется с Верховной рады, а за тем последуют президентские и «любые другие" выборы.

«То есть нам грозит масштабный политический кризис с перевыборами всех и вся, и куда нас это все заведет — никто не знает», — добавил политолог.

После того, как эпидемия коронавируса, хватившая сейчас весь мир, включая и Украину, пойдет на спад, первостепенными станут вопросы платежей за квартиру, за коммунальные услуги и покупка продуктов питания. То есть к политическому кризису добавится кризис социальный, и тогда перевыборы окажутся не за горами, заключил Александр Кочетков.

Напомним, в ночь на 31 марта Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект, отменяющий действовавший последние 20 лет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года. Также Рада приняла в первом чтении законопроект о банковской деятельности, который на Украине называют «антиколомойским законом». Перед голосованием президент Украины Владимир Зеленский заявил депутатам, что данные законы необходимо принять, чтобы получить очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ), а если этого не произойдет, то стране грозит дефолт.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила Зеленского в том, что он «по-воровски» ночью «сдал» страну.