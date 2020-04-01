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15:12   1 Апреля 2020
Ближнее зарубежье

Организационный хаос поставил Украину на грань распада

Организационный хаос поставил Украину на грань распада

Ситуация на Украине, после того, как Верховная рада под давлением МВФ приняла законы об открытии рынка земли (во втором чтении) и о банковской деятельности (в первом чтении), приближается полной потере контроля и сейчас никто не может сказать, чем в итоге она обернется – политическим кризисом и переизбранием всех и вся, или распадом страны.

Такое мнение в среду высказал украинский политический аналитик Александр Кочетков, чьи слова приводит местное издание «Главред».

Организационный хаос поставил Украину на грань распада

Подобные законы, считает Кочетков, в условиях любой кризисной ситуации принимать нельзя, так как после их принятия все будут использовать слабости Украины в свою пользу и никто не станет с ней сотрудничать, а самой Украине уже не за что будет бороться.

«Слабая власть при столкновении с мировым кризисом, не только эпидемиологическим, но и экономическим (а это уже наш, собственноручно созданный кризис) демонстрирует неготовность и неспособность отвечать на огромный вызов, который перед ней предстал», — заявил политолог.

Организационный хаос поставил Украину на грань распада

По мнению политолога, ситуация в ближайшее время может развиваться по двум сцнариям. В худшем случае, предположил Кочетков, мэры крупных городов поймут, что недееспособная власть занимается непонятно чем и не в состоянии скорректировать статьи бюджета, так как принимаемые законопроекты предполагают, что у них будут забираться достаточно большие ресурсы. В результате, на местах начнется процесс близкий к сепаратизму – то есть местные власти начнут принимать меры по противодействию эпидемии на свое усмотрение, игнорируя позицию властей страны. Центральная власть, в свою очередь, будет вынуждена привлечь силовиков для принуждения регионов к послушанию и тогда могут появиться тенденции к распаду страны – дезинтеграции единой Украины.

Еще один возможный вариант развития событий, по мнению Кочеткова, заключается в том, что уже к осени текущего года на Украине начнется процесс смены власти. Все начнется с Верховной рады, а за тем последуют президентские и «любые другие" выборы.

«То есть нам грозит масштабный политический кризис с перевыборами всех и вся, и куда нас это все заведет — никто не знает», — добавил политолог.

После того, как эпидемия коронавируса, хватившая сейчас весь мир, включая и Украину, пойдет на спад, первостепенными станут вопросы платежей за квартиру, за коммунальные услуги и покупка продуктов питания. То есть к политическому кризису добавится кризис социальный, и тогда перевыборы окажутся не за горами, заключил Александр Кочетков.

Организационный хаос поставил Украину на грань распада

Напомним, в ночь на 31 марта Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект, отменяющий действовавший последние 20 лет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года. Также Рада приняла в первом чтении законопроект о банковской деятельности, который на Украине называют «антиколомойским законом». Перед голосованием президент Украины Владимир Зеленский заявил депутатам, что данные законы необходимо принять, чтобы получить очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ), а если этого не произойдет, то стране грозит дефолт.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила Зеленского в том, что он «по-воровски» ночью «сдал» страну.

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Автор: Александр Люблинский
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