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19:46   1 Апреля 2020
Россия

Карантин подведут под статью

Карантин подведут под статью

Карантинные меры, принятые во многих регионах России из-за коронавируса, поставили ребром вопрос о контроле государства над личностью. Сейчас этот контроль близок к пределу.

В пандемии власти начали действовать кнуто-пряничными методами. Пряником стала «нерабочая неделя», объявленная президентом 25 марта: Владимир Путин попросил народ не надеяться на русский «авось» и посидеть дома. Вежливая просьба не остановила любителей шашлыков, воспользовавшихся чрезвычайной мерой в развлекательных целях. Наверное, их можно понять — погода, слишком хорошая для мировых катастроф, навязчиво шептала о семейном отдыхе.

Затем пошел кнут, сначала ударивший по Москве. Ответственность (вплоть до уголовной) за несанкционированный выход из дома, а прогулки лишь за продуктами и лекарствами. В редких случаях — на работу. Повезло лишь собачникам, у которых для свободы передвижения на одну причину больше.

Карантин подведут под статью

Способ «запереть граждан дома», как ни крути, дискуссионный. Да и понятие «самоизоляция» ни в одном законодательном акте не прописано. И если принимать такие меры без введения режима ЧС правомерно, то зачем Госдума в срочном порядке принялась «латать дыры» в законе о чрезвычайных ситуациях? 31 марта депутаты дали правительству полномочия устанавливать обязательные к исполнению «правила поведения» для граждан в случае ЧС. Возможно, это подготовка сценария для худшего развития событий.

Логичного введения нового закона о национальном карантине, судя по всему, ожидать не стоит. А ведь тогда наделение дополнительными полномочиями полицейских, брошенных на борьбу с непослушными гуляками, введение QR-кодов для граждан и обязательная самоизоляция были бы юридически обоснованы. Пока депутаты ничего подобного принимать не намерены.

Карантин подведут под статью

Например, во фракции КПРФ юридические вопросы в условиях карантина отодвинули на второй план, предложив бороться с проблемой не законотворчеством, а возвращением российского здравоохранения на уровень СССР.

«Я думаю все эти нормы избыточные, абсолютно ненужные. Законы плодить можно какие угодно, но, на мой взгляд, они ничего не дадут, кроме произвола властей и злоупотребления различных силовых структур», — рассказал депутат от КПРФ Николай Арефьев корреспонденту «Политики Сегодня».

В ЛДПР не видят в чересчур жестких карантинных мерах острой проблемы. Человечество настигла общемировая эпидемия, и рассуждать о правомерности в такой ситуации излишне. Главное не допустить китайского и европейского сценариев в РФ, предостерегает депутат от ЛДПР Игорь Лебедев.

«Я понимаю, что некоторые меры, которые принимаются, могут не укладываться в действующее законодательство и в головы тех людей, которые критикуют принимаемые меры. Но мы все прекрасно понимаем, что эти меры направлены исключительно на одно — сохранить здоровье наших граждан. Сейчас не то время, когда стоит обращать на это [правовые вопросы] внимание. Вопрос стоит: жизнь или смерть. А все остальное неважно», — рассказал руководитель президиума фракции Игорь Лебедев.

К законодательному урегулированию карантина Дума может вернуться, предположил либерал-демократ. Но не сейчас, а в благополучном будущем. Депутат пояснил, что «можно сесть и написать всеобъемлющий закон о подобных ситуациях», но когда-нибудь потом. Когда парламент и другие органы власти вернутся в нормальный режим работы, без стресса.

Карантин подведут под статью

Карантинные меры уже учтены законодательно и необходимости в новых «карантинных» законах нет, напомнил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

«Все учтено, все законы приняты и все полномочия по принятию решений в части объявления о ситуациях переданы правительству», — пояснил руководитель фракции в ГД Неверов.

Карантинный режим, как московский, так и региональный, никак в правовом поле не присутствует и законом не регулируется, утверждает депутат от «Справедливой России» Михаил Емельянов. Поэтому закон о карантине, оговаривающий применение непривычных россиянам ограничений, был бы весьма кстати.

«На мой взгляд нужен, потому что у нас есть только закон о чрезвычайных ситуациях, о чрезвычайном положении. Но там слишком жесткие меры, которые не всегда удобно применять в той ситуации, которая сложилась у нас. Конечно, такой закон, я думаю, был бы нужен», — поделился мнением «эсер».

Ограничительные меры в случае эпидемии отчасти предусмотрены двумя законами: «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Вслед за Москвой, с 31 марта, «жесткий вариант» карантина ввели и в регионах. И уже не только в качестве очень настойчивых «рекомендаций».

Карантин подведут под статью

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Автор: Тимофей Булочкин
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