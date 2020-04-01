Путин поручил полпредам обеспечить борьбу с коронавирусом в регионах РФ

Российский лидер Владимир Путин поставил полпредам задачу по борьбе с COVID-19 в России. Ранее правительство опубликовало перечень мер, озвученных во время обращения президента к россиянам 25 марта.

По словам Путина, часть поручений касается сфер ответственности властей регионов, поэтому полномочные представители главы государства в федеральных округах должны обеспечить реализацию на местах. Также президент подчеркнул важность эффективного взаимодействия органов власти на все уровнях. По мнению российского лидера, все они должны слаженно работать и действовать на опережение.

Путин подчеркнул, что действия властей должны быть профессиональными и обоснованными, что поможет выиграть время у распространения коронавируса в России.