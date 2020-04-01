Мэр Ставрополя сообщил о первых штрафах за нарушение карантина по коронавирусу

Первые штрафы выписали в Ставрополе за нарушение карантина по коронавирусу. Об этом сообщил мэр города Андрей Джатдоев.

Жители Ставрополя рискуют получить штраф за нарушение условий карантина. Первые штрафы уже выписаны, сообщил Колягин.

Отметим, 26 марта глава российского правительства Михаил Мишустин объявил о внесении поправок в КоАП РФ о введении дополнительных штрафов для граждан, которые нарушат карантин по коронавирусу и своими действиями создадут угрозу для окружающих.