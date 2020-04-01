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 Программа для контроля работников на удаленке стала популярна в период карантина

Программа для контроля работников на удаленке стала популярна в период карантина
Погребинский нашел еще одно свидетельство внешнего управления на Украине

Погребинский нашел еще одно свидетельство внешнего управления на Украине

 Путин поручил полпредам обеспечить борьбу с коронавирусом в регионах РФ

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Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

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 Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус

Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус
12:05   1 Апреля 2020
Политика

Мэр Ставрополя сообщил о первых штрафах за нарушение карантина по коронавирусу

Мэр Ставрополя сообщил о первых штрафах за нарушение карантина по коронавирусу

Первые штрафы выписали в Ставрополе за нарушение карантина по коронавирусу. Об этом сообщил мэр города Андрей Джатдоев.

Жители Ставрополя рискуют получить штраф за нарушение условий карантина. Первые штрафы уже выписаны, сообщил Колягин. 

Отметим, 26 марта глава российского правительства Михаил Мишустин объявил о внесении поправок в КоАП РФ о введении дополнительных штрафов для граждан, которые нарушат карантин по коронавирусу и своими действиями создадут угрозу для окружающих. 

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Автор: Борис Нестеров
#карантин #ставрополь #штрафы #коронавирус

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