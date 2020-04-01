Программа для контроля работников на удаленке стала популярна в период карантина

Количество запросов на установку программы слежения за сотрудниками на удаленной работе возросло втрое. Программа разработана специалистами фонда "Сколково".

Представитель компании — разработчика программы рассказал, что в связи с введенным карантином большинство работников были переведены на удаленку. Программа называется "Стахановец", она позволяет отслеживать все действия: открытие страниц и несанкционированную пересылку конфиденциальных документов. Также с ее помощью по клавиатурному почерку можно выявить нетрезвого сотрудника и севшего за компьютер ребенка. Об этом сообщает ФАН.

Исполнительный директор компании-разработчика Никита Рогозин отметил рост запросов на установку программы. Прогнозируется, что он продолжится в связи с переводом всех сотрудников на удаленку. По словам эксперта, программа никак не мешает работе граждан, так как ее можно отключить в случае обеда или свободного времени. В ней можно установить рабочий промежуток, например, восьмичасовой рабочий день.

Российский президент Владимир Путин объявил о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля. Всем гражданам рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Многие организации и заведения закрыты, но есть сотрудники, которые вынуждены ездить на работу.

По последним данным, в РФ зафиксировано 2 777 случаев заражения коронавирусом, скончались 24 человека. О вспышке коронавируса впервые сообщили власти Китая 31 декабря. Вся актуальная информация об инфекции есть на сайте стопкоронавирус.рф.