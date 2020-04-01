Мишустин поручил россиянам заполнять журнал о самочувствии на карантине

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что россияне будут обязаны, находясь на карантине, заполнять журнал о самочувствии самостоятельно.

Также глава российского правительства добавил, что граждане РФ должны подтверждать свое нахождение дома. Это можно будет сделать через портал "Госуслуги".

Михаил Мишустин особо отметил увеличение объема производства российских тест-систем на наличие в организме китайской инфекции COVID-19. К тому же глава кабинета министров выделил количество проводимых исследований, которое с каждым разом стремительно растет.

Всю необходимую информацию касательно заболевших и исцелившихся от коронавирусной инфекции в России и мире можно найти на официальном ресурсе стопкоронавирус.рф.