Правительство Хакасии ограничит продажу алкоголя со 2 апреля

Глава республики Валентин Коновалов в своей соцсети сообщил, что в Хакасии со 2 апреля алкоголь можно будет приобрести только с 10:00 до 15:00.

Власти Хакасии в связи с карантином и самоизоляцией приняли решение ввести меры по продаже алкоголя. Во всех магазинах алкогольные напитки будут продавать только с 10:00 до 15:00.

В связи с объявленной выходной неделей президентов России Владимиром Путиным, россиянам рекомендовано находится дома. Соблюдать все меры предосторожности, дистанцию. Посещение общественных мест необходимо свести к минимуму. В связи с карантином были закрыты многие развлекательные. спортивные учреждения. Вся актуальная информация по коронавирусу размещена на сайте стопкоронавирус.рф.