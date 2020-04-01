Отказ подельнику Ходорковского в помиловании даст либералам повод для жалоб на «режим»

Экс-руководитель службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение за организацию убийств, 10 марта подал третье прошение о помиловании на имя президента Владимира Путина. Об этом 30 марта сообщила «Новая газета», ссылаясь на адвоката Пичугина Ксению Костромину.

Как сообщила Костромина, в заявлении Пичугин напоминает о нахождении в местах лишения свободы более 16 лет и 9 месяцев. Также заключенный просит учесть, что в феврале его матери исполнился 81 год, а ЕСПЧ и комитет министров Совета Европы рекомендовали применить к нему акт помилования.

Прошение 10 марта стало третьим ходатайством о помиловании Пичугина к Владимиру Путину, кроме того, мать осужденного обращалась к президенту с аналогичной просьбой через открытое письмо в «Новой газете».

Теория и практика

По закону, каждый осужденный России имеет право просить о помиловании или смягчении наказания, согласно п. 3 ст. 50 Конституции. Решение о помиловании принимает президент (ст. 89 Конституции), оно носит дарованный (октроированный) характер, то есть находится вне правосудия. Закон не ограничивает помилование ни тяжестью преступления, ни личностными качествами преступника, однако на практике учитывается множество факторов.

Помилование обычно применяется к лицам, совершившим преступление непреднамеренно, зачастую — по стечению обстоятельств. Иногда аргументом выступает возраст (очень молодой или, наоборот, преклонный) или тяжелое состояние здоровья осужденного. Изредка о помиловании ходатайствуют лица, имеющие малолетних детей, за которыми некому ухаживать. В основном это касается матерей несовершеннолетних.

В последнее время в России нередко помилования происходят по политическим причинам, с целью обменять российских заключенных на иностранных. Так происходило с украинцами Юрием Солошенко, Надеждой Савченко, литовцем Евгением Матайтисом и другими.

Обязательно изучаются факты преступления — раскаивающийся человек имеет большие шансы, в отличие от хладнокровного заказчика убийств, которым, как выяснило следствие, и является бывший руководитель службы безопасности ЮКОСа.

Закоренелый преступник

Пичугин был осужден Мосгорсудом за организацию убийств в интересах компании ЮКОС. Самым громким из них стало убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, застреленного 26 июня 1998 года по дороге на работу. Причиной преступления стал конфликт мэра с ЮКОСом. Учитывая то, что нападение было совершено в день рождения Михаила Ходорковского, многие расценили это как «подарок» Ходорковскому.

Также Пичугин признан виновным в организации убийства директора московской торговой фирмы «Феникс» Валентины Корнеевой в 1998 году и серии покушений в 1998 и 1999 годах на управляющего австрийской компании «Ист Петролеум Ханделс» Евгения Рыбина.

Эксперты отмечают тесную связь осужденного с преступными группировками. На Пичугине лежала организация убийств, подбор исполнителей и выплата вознаграждений за «работу», напоминает политолог Павел Данилин.

Европа заступилась за организатора убийств

Официально, основанием прошения о помиловании стал вердикт ЕСПЧ, который 6 июня 2017 года принял решение о нарушении в отношении Пичугина ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод («Право на справедливое судебное разбирательство»), а также требование Совета Европы от декабря 2019 года рассмотреть освобождение и помилование Пичугина. Выполнять европейские рекомендации российская сторона не обязана и, учитывая тяжесть преступлений Пичугина, вряд ли станет.

Обращением заключенного в очередной раз заинтересовались либеральные СМИ. Отказ Пичугину в помиловании может быть использован рядом изданий, правозащитных организаций-иноагентов, а также оппозиционных «экспертов» для критики российской власти. Либеральное сообщество нередко представляет опасных преступников вплоть до террористов (Олега Сенцова, членов запрещенной организации «Сеть») «жертвами режима». При этом многие из таких защитников преступников связаны со спонсором российской оппозиции Михаилом Ходорковским, который может быть замешан в убийстве Петухова. Экс-глава ЮКОСа скрылся от правосудия в Британии и отказывается приезжать на допросы, однако у экспертов не вызывает сомнения его осведомленность о методах «конкурентной борьбы» своих подчиненных.

Слишком много знает

Активная поддержка Пичугина Ходорковским может объясняться тем, что экс-руководителю службы безопасности ЮКОСа известно о преступлениях своего босса. Бывшие партнеры Ходорковского по ЮКОСу сообщают, что МБХ не свойственна сентиментальность — экс-бизнесмен легко избавляется от бывших партнеров, как это произошло с бежавшим на Кипр Владиславом Карташовым.

Среди оказавших информационную поддержку делу Пичугина — ряд либеральных русскоязычных изданий, таких как связанные с Ходорковским «Новая газета» и немецкая «Дойче велле». Последняя регулярно упоминает Пичугина в числе «политзаключенных России», тогда как даже ЕСПЧ не нашел политического мотива в деле ЮКОСа. Именно Германия, судя по всему, играла активную роль в помиловании Ходорковского.

Кроме того, немецкие фонды подозревают в посредничестве между экс-главой ЮКОСа и США, выделяющих деньги на оппозиционную работу по раскачке обстановки в России.

Несмотря на активную роль Ходорковского в судьбе Пичугина, судя по всему, она ограничивается лишь информационной поддержкой через подконтрольные ему СМИ. Олигарх использует сложное положение бывшего подчиненного в собственных целях, выставляя его «жертвой» правосудия России ради дискредитации российских властей и обострения обстановки в стране.