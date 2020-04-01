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11:30   1 Апреля 2020
Экономика

Кутепов предложил снизить порог кредитования малого бизнеса в регионах

Кутепов предложил снизить порог кредитования малого бизнеса в регионах

Минимальный порог займов для малых и средних предприятий необходимо снизить, так как они нуждаются в меньшем объеме финансирования, считает председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Кабмин распорядился выделить 10 миллиардов рублей для льготного кредитования российских предприятий. Фонд развития промышленности направит средства на усовершенствование промышленных производств и увеличение объема выпускаемой медицинской продукции, которая нужна для борьбы с коронавирусом.

Минимальный порог займа равен 50 миллионам рублей. Многим предприятиям в российских регионах требуется гораздо меньшая сумма, поэтому кредитные минимумы необходимо снизить, заявил Кутепов изданию "Парламентская газета".

Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 года. В России зарегистрировано около 2000 случаев заражения COVID-19. Актуальные данные о коронавирусной инфекции в РФ можно найти на сайте стопкоронавирус.рф﻿.

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Автор: Василий Пименов
#малый бизнес #кутепов

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