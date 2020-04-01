Мишустин: в России ежедневно делают 36 тысяч тестов на выявление коронавируса

Ежедневно в 95 лабораториях России делается 36 тысяч тестов на выявление коронавируса. Об этом сообщил председатель РФ Михаил Мишустин.

Мишустин рассказал, что в РФ в сутки проводятся 36 тысяч анализов на коронавирус у граждан, также в России есть 95 лабораторий, оборудованных для обследования зараженных. На сегодняшний день в России зафиксировано 2777 случая заражения и 24 смерти.

Президент России Владимир Путин объявил о выходной неделе и полной изоляции с 28 марта по 3 апреля. Гражданам рекомендовано оставаться дома и не выходить на улицу без острой необходимости. Вирус распространяется по всему миру. В зоне риска находятся люди всех возрастов. Необходимо соблюдать все меры предосторожности. Россияне могут узнать всю информацию о коронавирусе на сайте стопкоронавирус.рф.