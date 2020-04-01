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12:29   1 Апреля 2020
Ближнее зарубежье

Погребинский нашел еще одно свидетельство внешнего управления на Украине

Погребинский нашел еще одно свидетельство внешнего управления на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз продемонстрировал полную зависимость руководства страны от западных кураторов.

Об этом политолог Михаил Погребинский заявил изданию «Украина.ру», комментируя слова Зеленского, что закон об открытии рынка земли было необходимо принять, чтобы получить очередной кредит от Международного валютного фонда (МВФ).

Законопроект об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель был принят Верховной радой Украины во втором чтении в ночь на 31 марта. За принятие закона проголосовали депутаты от фракций «Слуга народа», «Европейская солидарность» и «Голос», а также представители депутатской группы «Доверие». Против высказались депутаты из группы «За будущее», и фракциий «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Погребинский нашел еще одно свидетельство внешнего управления на Украине

По словам Михаила Погребинского, в принятии закона, отменяющего действовавший последние 20 лет запрет на продажу сельскохозяйственных земель Украины, он не видит ничего эпохального.

«Просто еще одно свидетельство внешнего управления: МВФ сказало надо — Зе-команда сказала «есть!». Слабая, некомпетентная власть не способна думать в терминах национального интереса… вообще, похоже, не способна думать», — отметил политолог.

При этом он добавил, что заявления Зеленского, который пугал депутатов выбором между открытием рынка земли и дефолтом, не имеют под собой никакого основания.

«Угроза дефолта, как была, так и остается, независимо от того, получим ли мы деньги от МВФ и МБ, или не получим», — считает Погребинский.

В заключение политолог высказал мнение, что в сложившихся условиях дефолт мог бы стать для Украины лучшим лекарством, чем еще один транш Международного валютного фонда.

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Автор: Александр Люблинский
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