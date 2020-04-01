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10:56   1 Апреля 2020
Общество

Оперштаб доложил о 7 новых летальных случаях от COVID-19 в РФ

Оперштаб доложил о 7 новых летальных случаях от COVID-19 в РФ

За минувшие сутки в России зарегистрировано 7 смертей от коронавирусной инфекции (COVID-19), сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

В Москве зафиксировано 5 смертей, по одной в Московской и Псковской областях.

Таким образом, число умерших от коронавируса на территории РФ за все время составляет 24 человека.

В оперштабе добавили, что за последние сутки в 35 регионах страны зарегистрировано 440 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в России зафиксировано 2777 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 190 заболевших.

Подробная информация о коронавирусе в РФ и в мире представлена на портале стопкоронафирус.рф.

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Автор: Руслан Неглинный
#сутки #коронавирус

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