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10:55   1 Апреля 2020
Экономика

Собянин одобрил новые меры поддержки бизнеса в условиях коронавируса

Собянин одобрил новые меры поддержки бизнеса в условиях коронавируса

Второй пакет мер антикризисной поддержки предпринимателей в условиях распространения коронавирусной инфекции утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

Новые инициативы позволят бизнесу снизить риски банкротства и продолжить хозяйственную деятельность. Среди них – расширение доступа субъектов малых и средних предприятий (МСП) к получению кредитов и субсидий. Поддержку франчайзи расширят благодаря включению в программу предпринимателей, работающих по договорам субконцессии.

В перечень субсидируемых затрат, кроме приобретения оборудования, также включено покрытие расходов на коммунальные платежи и выплату вознаграждения правообладателю (паушальных взносов) и роялти). Кроме того, дополнен перечень получателей субсидии на инжиниринг.

Субъекты МСП ранее призвали власти страны ужесточить карантинные меры для ослабления кризисного удара из-за пандемии коронавируса.

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Автор: Руслан Неглинный
#москва #собянин #бизнес #поддержка бизнеса #коронавирус

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