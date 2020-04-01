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10:26   1 Апреля 2020
Экономика

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Пенсии четырех миллионов граждан повысятся благодаря индексации, заявил министр труда Антон Котяков.

Социальная пенсия назначается гражданам, трудовой стаж которых не подтвержден или для для назначения трудовой пенсии его недостаточно. Ежемесячные выплаты инвалидам и детям, оставшиеся без кормильца, также относятся к этой категории.

Средний размер социальной пенсии в 2019 году равен 9266 рублям. Власти проиндексируют выплаты на 6,1%. Расходы для бюджета страны составят 41 миллиард рублей в месяц.

Повышение пенсий также затронет военных пенсионеров, участников ВОВ, блокадников и граждан, которые стали жертвами техногенных и радиационных катастроф. 

Правительство уже объявило о повышении пособия для безработных и увеличении размера оплаты больничного листа. Изменения вступят в силу с апреля.

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Автор: Василий Пименов
#индексация #социальные пенсии

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