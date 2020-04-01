США не спешат продлевать СНВ-3 с Россией

Вашингтон не торопится продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), хотя Россия готова это сделать. Об этом рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

По словам Антонова, в Вашингтоне утверждают, что время еще есть, хотя в действительности это не так. На оформление документа уйдет немало времени. Россия не раз разъясняла американской стороне, что продление договора — это не технический момент, а масштабный процесс, который требует подготовки.

"Удивительно, что Госдеп США отказался от проведения консультаций, предложенных Россией, по правовым аспектам возможного продления договора", — цитирует Антонова RT.

Антонов также добавил, что Россия готова приступить к продлению документа "хоть сегодня", пишет "Царьград".