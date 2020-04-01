Аксенов заявил о введении карантина в Крыму

Карантинное положение введут на территории полуострова Крым в ночь на 2 апреля. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

По словам политического деятеля, меры будут введены с целью предотвращения распространения нового типа коронавируса COVID-19.

Некоторое время назад на территории полуострова временно закрыли леса для посещения. Об этом заявил крымский вице-премьер Андрей Рюмшин.

Телеканал RT сообщил, что лава Крыма Сергей Аксенов поделился планами о запуске новой лаборатории по выявлению коронавирусной инфекции. Она будет развернута на базе детского медицинского учреждения в Симферополе.