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10:22   1 Апреля 2020
Общество

Аксенов заявил о введении карантина в Крыму

Аксенов заявил о введении карантина в Крыму

Карантинное положение введут на территории полуострова Крым в ночь на 2 апреля. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

По словам политического деятеля, меры будут введены с целью предотвращения распространения нового типа коронавируса COVID-19.

Некоторое время назад на территории полуострова временно закрыли леса для посещения. Об этом заявил крымский вице-премьер Андрей Рюмшин.

Телеканал RT сообщил, что лава Крыма Сергей Аксенов поделился планами о запуске новой лаборатории по выявлению коронавирусной инфекции. Она будет развернута на базе детского медицинского учреждения в Симферополе.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #общество #коронавирус

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