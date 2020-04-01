В России применили оригинальное решение при создании нового бронебойного патрона

Конструкторы ЦНИИточмаш создали новый бесшумный бронебойный патрон с двугранным наконечником в форме зубила, который позволяет поражать цели за преградами, обычно останавливающими пистолетную пулю.

Об этом сообщила государственная корпорация Ростех, отметив, что новый бронебойный патрон для бесшумной стрельбы, разработанный в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения, предназначен для пистолета «Удав» калибром 9 мм и пробивает бронежилеты второго класса защиты.

Как отметили в пресс-службе госкорпорации, ранее бесшумные патроны из-за низкой скорости полета (порядка 200-300 метров в секунду) не могли пробить второй класс защиты, а пули с более высокой скоростью полета – 400 метров в секунду – справлялись с этой защитой, но не бесшумно.

Теперь же конструкторам ЦНИИТочмаш удалось совместить повышенную бронебойность с бесшумностью и беспламенностью стрельбы. Сделать это они смогли, увеличив массу пули и добавив режущую кромку на переднем торце сердечника.

Об особенностях новинки в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт и историк оружия Максим Попенкер.

По его словам, для максимального бронебойного эффекта скорость полета пули должна быть достаточно высокой, но для малошумной стрельбы она не должна превышать скорость звука.

«Конструкторам ЦНИИточмаш удалось создать патрон с относительно медленной, тяжелой дозвуковой пулей, имеющей бронебойный сердечник специальной формы, достаточно нехарактерной», — отметил эксперт.

Также он добавил, что обычно сердечники бронебойных патронов имеют форму, как у гвоздя или иглы, с небольшим притуплением, чтобы раздвигать волокна бронежилета. А разработанная новинка отличается от них двугранным сердечником в форме зубила, который перерубает волокна бронежилета.