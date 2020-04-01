Попова поручила губернаторам ввести контроль за нераспространением COVID-19

Ограничительные меры по нераспространению коронавируса в РФ поручила ввести губернаторам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Сотрудники городского и междугороднего транспорта, а также работники других мест массового пребывания людей должны носить медицинские маски, распорядилась главный санитарный врач страны. Кроме того, власти регионов должны строго следить за другими мерами нераспространения нового типа пневмонии в РФ.

Всего 2337 случаев заражения COVID-19 зафиксировано в РФ. 30 марта власти Москвы, Петербурга и других регионов объявили режим обязательной самоизоляции. За нарушение карантина россиянам грозит административная и уголовная ответственность. Актуальную информацию о распространении коронавируса в России можно получить на сайте стопкоронавирус.рф.