Приложение для контроля пациентов с коронавирусом запустят в Москве 2 апреля

Москвичей с новым типом пневмонии, которые проходят лечение дома, будут мониторить через мобильное приложение.

Уточняется, что контроль будет осуществляться только за зараженными коронавирусом гражданами. Не имеющих смартфонов москвичей власти города обеспечат девайсами для скачивания специального приложения по контролю.

Режим обязательной самоизоляции ввели власти Москвы, Петербурга и других регионов РФ 20 марта. Строгая мера призвана снизить распространение коронавируса в России. Всего 2337 случаев заражения новым типом пневмонии зарегистрировано в стране. Актуальную информацию о течении заболевания в России можно получить на официальном портале стопкоронавирус.рф.