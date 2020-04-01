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8:49   1 Апреля 2020
Наука

Российские ученые обнаружили жидкость, которая сможет бороться с коронавирусом

Российские ученые обнаружили жидкость, которая сможет бороться с коронавирусом

Ученые из Сколково обнаружили, что обычная вода при обработке холодной плазмой может стать эффективным средством против коронавируса.

Такая жидкость может бороться против различных бактерий, грибков и вируса, включая COVID-19, сообщает РИА Новости. Специалисты сделали установку, способную превратить воду в жидкость с помощью холодной плазмы. В результате в ней появляются формы кислорода и водорода, которые могут повредить клетки вирусов.

Отмечается, что разработанную жидкость можно будет применить для обработки медицинских масок и поверхностей для их дезинфекции. Средство эффективнее хлорки и спиртовых растворов тем, что оно безопаснее, а также дешевле на этапе производства. 

Сейчас в мире зарегистрировано более 860 тыс. зараженных коронавирусом. В России их более 2,3 тыс. человек. Среди самых пораженных COVID-19 стран – США, Италия, Испания, Германия, Китай.

Телеканал "360" передает, что у американского правительства практически нет запасов индивидуальных средств защиты от коронавируса. Речь идет о респираторах, масках, перчатках, халатах и защитных экранах. 

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Автор: Ирина Большунова
#разработка #сколково #российские ученые #коронавирус

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