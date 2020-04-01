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8:27   1 Апреля 2020
Общество

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Москвич рассказал о своем самочувствии после выздоровления от коронавируса

Виталий Миронов выписался из больницы в Коммунарке 30 марта после успешного выздоровления от коронавирусной инфекции. Мужчина рассказал, что сейчас чувствует себя прекрасно.

Миронов сообщил, что оценивает свое здоровье на "отлично", пишут РИА Новости. По словам бывшего пациента, первые анализы на коронавирус у него взяли 13 марта, а через два дня сообщили о положительных результатах теста. В тот же день он был доставлен в 40-ю больницу в Коммунарке.

Мужчина сообщает, что первые десять дней лечения все было нормально, потом стало немного "тяжеловато" находиться в стенах больничной палаты. Но Миронов нашел, чем себя занять: много читал, изучал английский язык с репетитором по видеосвязи и проводил время в социальных сетях.

Также он рассказал, что интересовался у врачей о вероятности повторного заражения. Однако однозначного ответа ему никто не смог дать.

Телеканал "360" передает, что главный врач больницы Коммунарки Дениса Проценко заразился COVID-19. Сейчас он работает дистанционно из своего кабинета, а за состоянием здоровья следят коллеги.

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Автор: Ирина Большунова
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