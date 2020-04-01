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8:05   1 Апреля 2020
Общество

Эпидемиолог: люди могут столкнуться с инфекцией, опаснее COVID-19

Эпидемиолог: люди могут столкнуться с инфекцией, опаснее COVID-19

Человечество в будущем может столкнуться с вирусом, который будет в разы страшнее бушующего сейчас в мире коронавируса. Соответствующее заявление сделал доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров.

В беседе с журналистами издания "Вечерняя Москва" ученый заявил, что из раза в раз начинает появляться вирус, который превосходит по своей силе предшественника. В качестве примера он привел новую коронавирусную инфекцию, которая пришла на замену гриппа. Таким образом, следующая инфекция может быть уже опаснее охватившего современный мир COVID-19, пишет vm.ru.

Гундаров считает, что распространению нового коронавируса способствовала борьба с другими болезнями. Он обратил внимание на то, что в последние годы прививки позволили почти полностью избавиться от гриппа типа А и Б. Врач отметил, что в борьбе с одними вирусами человечество порождает на их месте другие.

Телеканал "360" сообщает, что в Республике Татарстан людям теперь можно выходить из дома только по специальным SMS-пропускам, которые действуют всего час.

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Автор: Василий Пименов
#эпидемия #медицина #коронавирус

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