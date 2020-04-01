Современные тесты могут определить коронавирус за несколько дней до появления симптомов

Новейшие системы диагностики смогут выявить коронавирус за несколько дней до появления симптомов. Такое заявление сделал заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов.

Профессор рассказал о надежности идентификации возбудителя заболевания новыми системами, передает РИА Новости. По его словам, за два-три дня до появления симптомов можно определить коронавирус. Щелканов добавил, что симптомы появляются в течение двух недель после инфицирования.

Телеканал "360" сообщал, что сейчас не нужно пренебрегать средствами профилактики. Стоит использовать защитные маски, перчатки и антисептики.