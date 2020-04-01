Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Эпидемиолог: люди могут столкнуться с инфекцией, опаснее COVID-19

Эпидемиолог: люди могут столкнуться с инфекцией, опаснее COVID-19

 Современные тесты могут определить коронавирус за несколько дней до появления симптомов

Современные тесты могут определить коронавирус за несколько дней до появления симптомов
Трамп предрек американцам "тяжелые недели" пандемии

Трамп предрек американцам "тяжелые недели" пандемии

 Средства ПВО ЛНА сбили пять беспилотников Турции в Ливии

Средства ПВО ЛНА сбили пять беспилотников Турции в Ливии
Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

 Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус

Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус
Эпидемиолог: люди могут столкнуться с инфекцией, опаснее COVID-19

Эпидемиолог: люди могут столкнуться с инфекцией, опаснее COVID-19

 Современные тесты могут определить коронавирус за несколько дней до появления симптомов

Современные тесты могут определить коронавирус за несколько дней до появления симптомов
Трамп предрек американцам "тяжелые недели" пандемии

Трамп предрек американцам "тяжелые недели" пандемии

 Средства ПВО ЛНА сбили пять беспилотников Турции в Ливии

Средства ПВО ЛНА сбили пять беспилотников Турции в Ливии
Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

 Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус

Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус
6:53   1 Апреля 2020
Политика

Трамп предрек американцам "тяжелые недели" пандемии

Трамп предрек американцам "тяжелые недели" пандемии

Ближайшие две недели могут стать очень "тяжелыми" и "болезненными" для американцев из-за распространения коронавируса. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.

Хозяин Белого дома заявил, что гражданам США предстоит пережить две очень тяжелых недели, после которых пандемия коронавируса в стране должна пойти на спад. Трамп выразил надежду, что через пару недель все увидят свет в конце тоннеля. Однако в ближайшее время ситуация может сильно ухудшиться, передает РИА Новости.

Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты данных по статистике заболеваемости COVID-19, ранее сообщил, что в США зафиксировано уже свыше 181 000 случаев заражений. На фоне пандемии в США скончались более трех тысяч человек.

Телеканал "360" сообщал, что Россия отправила в США второй самолет с медицинской помощью. Президент РФ Владимир Путин переговорил с Дональдом Трампом и предложил совместными усилиями бороться с коронавирусом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#сша #трамп #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...