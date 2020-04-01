Трамп предрек американцам "тяжелые недели" пандемии

Ближайшие две недели могут стать очень "тяжелыми" и "болезненными" для американцев из-за распространения коронавируса. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.

Хозяин Белого дома заявил, что гражданам США предстоит пережить две очень тяжелых недели, после которых пандемия коронавируса в стране должна пойти на спад. Трамп выразил надежду, что через пару недель все увидят свет в конце тоннеля. Однако в ближайшее время ситуация может сильно ухудшиться, передает РИА Новости.

Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты данных по статистике заболеваемости COVID-19, ранее сообщил, что в США зафиксировано уже свыше 181 000 случаев заражений. На фоне пандемии в США скончались более трех тысяч человек.

Телеканал "360" сообщал, что Россия отправила в США второй самолет с медицинской помощью. Президент РФ Владимир Путин переговорил с Дональдом Трампом и предложил совместными усилиями бороться с коронавирусом.