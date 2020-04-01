Канадский режиссер представил первый фильм о коронавирусе

Фильм под названием "Корона" стал первой кинолентой, снятой по мотивам пандемии коронавируса. Ее режиссером стал канадец с иранскими корнями Мостафа Кешвари.

Фильм уже предлагают онлайн-кинотеатрам, а его длительность составила 63 минуты. На многих интернет-площадках можно увидеть трейлер к "Короне".

Сюжет фильма разворачивается в лифте, в котором оказываются заперты семь человек. Шестеро из них являются соседями, а седьмой "пассажиркой" стала девушка из Китая. Китаянка начинает подвергаться агрессии со стороны запертых с ней людей, которые боятся заразить от нее коронавирусом. Режиссер признается, что его вдохновили новости о том, как китайских туристов "травят" во всем мире из-за вспышки инфекции.

Съемки начались еще до объявления пандемии коронавируса. Режиссер пытался донести до зрителей, что вирус не выбирает людей по расовому признаку. Картина была снята на ручную камеру, что позволило сделать его более реалистичным.

Телеканал "360" сообщал, что актер Эндрю Джек из "Звездных войн" скончался от коронавируса. Зрители знают его по роли майора Калуана Эматта в частях "Пробуждение силы" и "Последние джедаи".