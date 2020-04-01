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5:33   1 Апреля 2020
Общество

Пандемия коронавируса не отразилась на рынке труда в России

Пандемия коронавируса не отразилась на рынке труда в России

Введение карантина и распространение коронавируса в мире почти не изменили ситуацию с рынком труда в России. К такому выводу пришла начальница службы исследований компании HeadHunter Мария Игнатова.

Игнатова пояснила, что пандемия не спровоцировала падение российского рынка труда. Она отметила, что соискатели стали проявлять большую активность в поиске работы, но количество вакансий при этом немного сократилось. Сейчас, по словам Игнатовой, рынок труда переживает небольшое замедление, однако падения не наблюдается.

Представитель HeadHunter добавила, что более сложная ситуация может произойти в следующем квартале. Однако самой актуальной проблемой у россиян сейчас является переход на удаленную работу. Многие граждане тяжело адаптируются к тому, что им приходится совмещать домашние и рабочие дела. По словам специалиста, при грамотном подходе к такому режиму можно привыкнуть уже через две недели, передает "ПолитРоссия". 

Во время карантина резко увеличился спрос на сотрудников, готовых работать в сфере доставки. Еще одной востребованной отраслью стало строительство, где также наблюдается повышенный спрос.

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Автор: Кристина Мокроусова
#headhunter #коронавирус

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