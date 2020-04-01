Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Организаторы Евровидения готовят альтернативное мероприятие

Организаторы Евровидения готовят альтернативное мероприятие

 Российский самолет с медоборудованием и масками вылетел в США

Российский самолет с медоборудованием и масками вылетел в США
Средства ПВО ЛНА сбили пять беспилотников Турции в Ливии

Средства ПВО ЛНА сбили пять беспилотников Турции в Ливии

 Жители ливийского Бенгази соблюдают рекомендации комитета по борьбе с коронавирусом

Жители ливийского Бенгази соблюдают рекомендации комитета по борьбе с коронавирусом
Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

 Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус

Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус
Организаторы Евровидения готовят альтернативное мероприятие

Организаторы Евровидения готовят альтернативное мероприятие

 Российский самолет с медоборудованием и масками вылетел в США

Российский самолет с медоборудованием и масками вылетел в США
Средства ПВО ЛНА сбили пять беспилотников Турции в Ливии

Средства ПВО ЛНА сбили пять беспилотников Турции в Ливии

 Жители ливийского Бенгази соблюдают рекомендации комитета по борьбе с коронавирусом

Жители ливийского Бенгази соблюдают рекомендации комитета по борьбе с коронавирусом
Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

 Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус

Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус
4:31   1 Апреля 2020
Общество

Организаторы Евровидения готовят альтернативное мероприятие

Организаторы Евровидения готовят альтернативное мероприятие

Организаторы музыкального конкурса Евровидение проведут 16 мая шоу, в котором поучаствуют как нынешние, так и прошлые конкурсанты.

Мероприятие длительностью около двух часов будет называться Eurovision: Europe Shine A Lig. Трансляция стоит ожидать на официальном сайте Евровидения.

Евровидение-2020 должно было состояться в Нидерландах, однако его организаторы решили отменить мероприятие из-за пандемии нового коронавируса. Это стало первым в истории случаем отмены конкурса. Фанаты Евровидения призывали к переносу шоу на осень или организации выступлений онлайн.

Россию на конкурсе должна представить известная петербургская группа Little Big. На данный момент неизвестно, поедет ли она на Eurovision: Europe Shine A Lig.

Телеканал "360" сообщал, что Евровидение в привычном формате теперь пройдет только в 2021 году. Представлять Россию может Little Big, однако музыкантам придется написать новую песню. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#евровидение #роттердам #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...