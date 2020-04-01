Организаторы Евровидения готовят альтернативное мероприятие

Организаторы музыкального конкурса Евровидение проведут 16 мая шоу, в котором поучаствуют как нынешние, так и прошлые конкурсанты.

Мероприятие длительностью около двух часов будет называться Eurovision: Europe Shine A Lig. Трансляция стоит ожидать на официальном сайте Евровидения.

Евровидение-2020 должно было состояться в Нидерландах, однако его организаторы решили отменить мероприятие из-за пандемии нового коронавируса. Это стало первым в истории случаем отмены конкурса. Фанаты Евровидения призывали к переносу шоу на осень или организации выступлений онлайн.

Россию на конкурсе должна представить известная петербургская группа Little Big. На данный момент неизвестно, поедет ли она на Eurovision: Europe Shine A Lig.

Телеканал "360" сообщал, что Евровидение в привычном формате теперь пройдет только в 2021 году. Представлять Россию может Little Big, однако музыкантам придется написать новую песню.