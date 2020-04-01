Актер из "Звездных войн" с диагностированным коронавирусом скончался

Британский преподаватель сценической речи и актер Эндрю Джек, исполнивший роль майора Калуана Эматта в кинофраншизе "Звездные войны" скончался на 76 году жизни. Об этом рассказала агент актера Джилл Маккалоу.

Маккалоу заявила, что причиной смерти Джека стал COVID-19. На тот момент актер был в больнице Святого Петра в Чертси, передают РИА Новости. Агент добавила, что супруга Эндрю Джека Габриэль Роджерс сейчас находится в Австралии на карантине и у нее не было возможности проститься с мужем.

Эндрю Джек исполнил роль майора Калуана Эммата в двух эпизодах "Звездной" эпопеи, а именно "Пробуждение силы" и "Последние джедаи". Большую славу, правда, актеру принесло преподавание сценической речи. Например, Джек обучал эльфийскому языку актеров фильмов "Властелин колец" и сотрудничал со многими звездами Голливуда.

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