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Средства ПВО ЛНА сбили пять беспилотников Турции в Ливии

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2:41   1 Апреля 2020
Политика

Средства ПВО ЛНА сбили пять беспилотников Турции в Ливии

Средства ПВО ЛНА сбили пять беспилотников Турции в Ливии

Пять боевых беспилотников Турции были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) Ливийской национальной армии (ЛНА) за прошедшие сутки. Об этом сообщили в отделе военной информации ЛНА.

Пятый турецкий беспилотник был сбит средствами ПВО ливийской армии вечером 31 марта. Боевой дрон заметили в районе Ат-Тавиша на юге Триполи. В целом за сутки военнослужащие ЛНА уничтожили пять БПЛА Турции, сообщает Федеральное агентство новостей

Летательные аппараты запустили с территории аэродрома Митига, захваченного боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Турция оказывает бандформированиям ПНС Ливии военную поддержку и регулярно осуществляет поставки техники и оборудования.

Официальный представитель ЛНА Ахмад Мисмари ранее сообщил, что около тысячи иностранных наемников составили потери в рядах триполитанских радикалов только за последние две недели. Спикер ЛНА заявил, что Турция продолжает компенсировать боевикам потери регулярными поставками вооружений и техники.

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Автор: Ирина Большунова
#турция #бпла #лна

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