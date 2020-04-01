Жители ливийского Бенгази соблюдают рекомендации комитета по борьбе с коронавирусом

Ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране прокомментировал официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал Ахмад Мисмари.

Генерал поблагодарил граждан Ливии за соблюдение карантина и правоохранительные службы, которые поддерживают порядок. Мисмари наполнил жителям страны о важности соблюдать режим самоизоляции и призвал людей не покидать свои дома без необходимости, передает ФАН.

Спикер добавил, что во всех воинских частях и подразделениях прошли дезинфекционные мероприятия. Кроме того, для военных провели лекции по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией.

Телеканал "360" сообщает, что пять пожилых пациентов с пневмонией и подтвержденным коронавирусом скончались в Москве. Оперативный штаб Москвы по ситуации с распространением инфекции сообщает, что у всех были сопутствующие заболевания.