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2:07   1 Апреля 2020
Наука

Роспотребнадзор готов проводить миллион тестов на коронавирус в месяц

Роспотребнадзор готов проводить миллион тестов на коронавирус в месяц

Специалисты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора готовы ежемесячно проводить миллион новых тестов на коронавирус, разработанных российскими учеными. Об этом сообщил директор института Василий Акимкин.

Новый высокоточный тест для выявления коронавируса был накануне зарегистрирован в России. Его разработали специалисты Роспотребнадзора. Директор Центрального НИИ эпидемиологии заявил, что ведомство готово каждый месяц проводить по одному миллиону тестов. В дальнейшем планируется увеличить количество проводимых диагностик, сообщает ТАСС

Акимкин предположил, что российские тест-системы могут быть предоставлены сопредельным государствам в рамках оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Кроме того, использование тестов позволит решить все задачи по проведению диагностики пациентов в России.

Телеканал "360" сообщал, что новый тест на коронавирус соответствует всем современным требованиям к чувствительности. Он позволяет выявлять в одном исследовании не только SARS-CoV-2, но дифференцировать его от других родственных вирусов.

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Автор: Василий Пименов
#роспотребнадзор #тесты #коронавирус

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