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Боевики ПНС Ливии ведут интенсивные обстрелы в густонаселенных жилых районах

Боевики ПНС Ливии ведут интенсивные обстрелы в густонаселенных жилых районах

 Потери иностранных наемников ПНС Ливии исчисляются сотнями

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1:31   1 Апреля 2020
Политика

Боевики ПНС Ливии ведут интенсивные обстрелы в густонаселенных жилых районах

Боевики ПНС Ливии ведут интенсивные обстрелы в густонаселенных жилых районах

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии размещают артиллерию в густонаселенных жилых районах. Об этом сообщает ливийское агентство Jana-ly.

Отряды ПНС не переставали обстреливать жилые кварталы в окрестностях Триполи с вечера понедельника, отмечают источники.  Боевики намеренно размещают полученную от Турции артиллерию около жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, прикрываясь мирными жителями, передают РИА Новости.

Источники агентства сообщили, что артиллерия террористов сконцентрирована прежде всего около мечети Аш-Шатыр, около здания органов безопасности в районе Ас-Сабиа, в парке Ан-Наср и захваченном ПНС аэропорту "Митига". Террористы, пользуясь тем, что воздушная гавань принимать гражданские рейсы, разместили там артиллерию и оборудовали пункт управления дронами.

Боевики ПНС также обстреливают дома мирных жителей в городе Каср бен Гашир в направлении Ар-Рамла. Многочисленные артиллерийские удары подтверждаются сообщениями местных жителей.

Накануне Ливийская национальная армия (ЛНА) сообщала об уничтожении двух полученных ПНС турецких беспилотников Bayraktar TB2.

Телеканал "360" передает, что на фоне распространения COVID-19 президент Турции Реджеп Эрдоган приостановил авиасообщение со всеми остальными странами. Время вступления этого решения он не назвал.

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Автор: Яна Либерман
#ливия #обстрелы #артиллерия #пнс ливии

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