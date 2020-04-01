Потери иностранных наемников ПНС Ливии исчисляются сотнями

Общие потери иностранных наемников Правительства национального согласия (ПНС) Ливии исчисляются сотнями. Об этом рассказал официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал Ахмад Мисмари.

Спикер сообщает, что потери наемников в Триполи, Мисурате и Аль-Ватыи составляют более тысячи человек, передает Федеральное агентство новостей.

"Особенно понесли потери в последние 72 часа в Триполи и Мисурате, 500 человек конкретно на прошлой неделе", – уточнил Мисмари.

По словам генерала, тела убитых командиров и известных личностей перевозят "Ливийскими авиалиниями" в Турцию, а после отправляют в Сирию для захоронения.

Мисмари считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган восполняет потери новыми партиями. Известно, что ПНС Ливии продолжает тесное сотрудничество с Турцией, получая от Анкары сирийских наемников, оружие, воентехнику и БПЛА.

Телеканал "360" сообщает, что на фоне распространения COVID-19 Эрдоган приостановил авиасообщение со всеми остальными странами. Время вступления этого решения он не назвал. Междугородние перемещения будут осуществляться только с разрешения местных властей.