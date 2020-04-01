Оперативный штаб в Москве сообщил о смерти пяти пациентов с коронавирусом

Пять пациентов с коронавирусом в возрасте от 61 года до 74 лет скончались в Москве. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и профилактике коронавирусной инфекции в России.

Все погибшие пациенты имели ряд сопутствующих заболеваний, передает РИА Новости. Они страдали от различных болезней. Среди них – гипертония, кардиосклероз, ХОБЛ. Трое страдали сахарным диабетом, одна из пациенток имела онкологические заболевания. Четверо из пяти погибших были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Телеканал "360" сообщал, что в Москве коронавирус обнаружили у 1613 человек. Выздоровели и отправились домой 70 из них, погибли – 16 человек.