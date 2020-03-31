Горячая линия "Российского экологического оператора" прекратила работу из-за неуплаты

Созданный для приема жалоб на нарушения при вывозе мусора проект "РЭО Радар" перестал работать по горячей линии.

Газета "Ведомости" отмечает, что во время звонка по номеру 8 (800) 600-90-08 произносится автоматическое сообщение о том, что горячая линия "РЭО Радар" временно прекращает работу из-за неуплаты услуг компанией "Российский экологический оператор".

Сайт и горячая линия "РЭО Радар" начали работу в июле. По телефону можно было сообщать о стихийных мусорных свалках в природных зонах, а также нарушениях при сборе мусора, нарушениях в работе мусорных полигонов и прочих проблемах.

В свою очередь представитель "Российского экологического оператора" сообщил газете, что причиной отключения линии стали технические неполадки, которые будут устранены в течение недели.