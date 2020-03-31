Перенджиев отметил стремление ЕС создать помеху планам Турции в Ливии

Инициатива ЕС по контролю за выполнением оружейного эмбарго окажет позитивное влияние на ситуацию в Ливии, если Брюссель не станет соперничать с Анкарой за ливийскую нефть. Об этом заявил член экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова в интервью ФАН отметил, что название миссии IRINI означает в переводе с греческого "мир". По его мнению, это свидетельствует о желании Евросоюза помешать планам Турции в Ливии.

По его словам, решение ЕС вероятнее всего было инициировано Афинами. Политолог предположил, что греческому правительству удалось доказать Европе, что Турция является угрозой не только для Ливии, куда она доставляет оружие и боевиков, но и для стран Европы.

Эксперт отметил, что впервые наблюдается суверенная европейская миссия. Перенджиев назвал это свидетельством того, что НАТО не осуществляет свои функции по защите Европы.

Политолог напомнил, что Греция и Турция являются членами НАТО. Однако, Афины просят помощи у ЕС, а Анкара беспрепятственно поддерживает террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. По его словам, ЕС готов помогать Греции для защиты собственных суверенных интересов по предупреждению угрозы от другого государства, такого же члена НАТО — Турции.

"Из этого следует, что НАТО продолжает номинальное существование, но фактически трещит по швам", — заявил эксперт.

Политолог отметил, что IRINI может стать успешным решением для урегулирования ливийского кризиса, если Брюссель сконцентрируется на основной задаче миссии — блокировке перевозок турецкого вооружения и сирийских боевиков, а не на собственных корыстных интересах.