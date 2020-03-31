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21:23   31 Марта 2020
Общество

Патологоанатом назвал проблемы с сосудами последствием заражения коронавирусом

Патологоанатом назвал проблемы с сосудами последствием заражения коронавирусом

Заражение коронавирусом может привести к серьезным последствиям, рассказал iReactor врач-паталогоанатом, фармаколог Александр Эдигер. 

По словам специалиста, информации о последствиях коронавируса сейчас крайне мало. Органом-мишенью Эдигер назвал легкие. Человек может страдать от диффузного фиброза, который носит специфический характер. Врач также предположил, что коронавирус может повлечь за собой проблемы с сосудами. В частности, это аутоиммунные васкулиты или воспаление стенок кровеносных сосудов.

Медик отметил, что коронавирус является непростой респираторной инфекцией. Пока эксперты также не пришли к выводу, что происходит с постинфекционным иммунитетом при коронавирусе.

"Если резюмировать, информации у нас на сегодняшний день мало", – подвел итог Александр Эдигер.

У главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностировано заболевание коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в эфире телеканала "Россия 24".

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Автор: Юлия Яковлева
#последствия #болезнь #коронавирус

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