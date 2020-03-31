Наземный транспорт Петербурга изменил режим работы во время самоизоляции

Правительство Санкт-Петербурга ввело дополнительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и защите горожан в период обязательной самоизоляции.

Изменения коснулись наземного общественного транспорта: трамваев №3, №6, №10, №49 и ряда других, автобусов №1, №2, №3, №11, №123 и многих еще, троллейбусов №8, №20, №38, №55 и так далее, полную информацию можно найти на официальном сайте правительства Северной столицы.

Начиная с 31 марта интервалы движения большинства из них были увеличены по принципу выходного дня. Передвижение транспорта по маршрутам можно отследить онлайн при помощи сервиса "Портал общественного транспорта" или используя приложения компании "Яндекс".

Ряд вестибюлей петербургского метрополитена остановит работу на период самоизоляции жителей. В России готовятся ввести дистанционную регистрацию рождения и смерти граждан, сообщает NEWS.ru. Актуальную информацию о болезни следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.