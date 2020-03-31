Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Девять сотрудников ООН в Швейцарии заразились COVID-19

Девять сотрудников ООН в Швейцарии заразились COVID-19

 Патологоанатом назвал проблемы с сосудами последствием заражения коронавирусом

Патологоанатом назвал проблемы с сосудами последствием заражения коронавирусом
Системы ПВО сработали в сирийской провинции Хомс

Системы ПВО сработали в сирийской провинции Хомс

 Ливийцы рассказали о тайных тюрьмах ПНС Ливии, где содержатся захваченные бойцы ЛНА

Ливийцы рассказали о тайных тюрьмах ПНС Ливии, где содержатся захваченные бойцы ЛНА
Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

 Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус

Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус
Девять сотрудников ООН в Швейцарии заразились COVID-19

Девять сотрудников ООН в Швейцарии заразились COVID-19

 Патологоанатом назвал проблемы с сосудами последствием заражения коронавирусом

Патологоанатом назвал проблемы с сосудами последствием заражения коронавирусом
Системы ПВО сработали в сирийской провинции Хомс

Системы ПВО сработали в сирийской провинции Хомс

 Ливийцы рассказали о тайных тюрьмах ПНС Ливии, где содержатся захваченные бойцы ЛНА

Ливийцы рассказали о тайных тюрьмах ПНС Ливии, где содержатся захваченные бойцы ЛНА
Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

 Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус

Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус
21:11   31 Марта 2020
Политика

Системы ПВО сработали в сирийской провинции Хомс

Системы ПВО сработали в сирийской провинции Хомс

Системы противовоздушной обороны заработали в провинции Хомс в Сирии после того, как самолеты ВВС Израиля нанесли удар из воздушного пространства Ливана.

Об этом сообщают средства массовой информации. Удар израильские военные нанесли с территории Ливана. Ранее, как писал ФАН, с помощью ракет и беспилотников в провинции Хомс была атакована авиабаза Т4.  

Как рассказал телеканал RT, сирийские силы ПВО отразили ракетную атаку Израиля в провинции Кунейтра.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#сирия #израиль #пво #удар

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...