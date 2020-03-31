Системы ПВО сработали в сирийской провинции Хомс

Системы противовоздушной обороны заработали в провинции Хомс в Сирии после того, как самолеты ВВС Израиля нанесли удар из воздушного пространства Ливана.

Об этом сообщают средства массовой информации. Удар израильские военные нанесли с территории Ливана. Ранее, как писал ФАН, с помощью ракет и беспилотников в провинции Хомс была атакована авиабаза Т4.

Как рассказал телеканал RT, сирийские силы ПВО отразили ракетную атаку Израиля в провинции Кунейтра.