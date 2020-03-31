Ливийцы рассказали о тайных тюрьмах ПНС Ливии, где содержатся захваченные бойцы ЛНА

Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии создали множество секретных тюрем, многие из которых скрыты под объектами гражданской инфраструктуры. Об этом во вторник, 31 марта, сообщил ливиец.

По словам местного жителя, одна из таких тюрем расположена под зданием больницы аль-Худба. Там могут быть пленные офицеры и бойцы Ливийской национальной армии (ЛНА).

Он отметил, что большинство захваченных солдат ЛНА содержатся в тюрьмах "Абу-Салим" и "Митига", а также в здании больницы аль-Хавадис.

По данным ФАН, в неофициальной тюрьме "Митига", получившей дурную славу из-за издевательств и убийств заключенных, с мая прошлого года находятся российские ученые из Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан.

Ранее глава ФЗНЦ Александр Малькевич заявил, что из тюрьмы "Митига" сбежал Максим Шугалей. Однако точных данных о том, был ли он пойман после побега, пока нет.