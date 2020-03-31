Временный запрет на бракосочетание и самоизоляция повлияют на уровень демографии в РФ

Демографический показатель в России может измениться после завершения пандемии коронавируса. Особенно на это повлияют режим самоизоляции и временная приостановка регистрации и расторжения браков.

Вынужденный отказ от проведения свадеб и разводов не во всех случаях принесет отрицательный эффект, заметил в комментарии ФБА "Экономика сегодня" Владимир Архангельский. Возможно, благодаря мере по предупреждению распространения коронавирусной инфекции не распадется семья, так как ей дан шанс на применение, заметил он.

В условиях сложной эпидемиологической ситуации запрет на мероприятия в загсах более чем оправдан. Таким образом получится избавиться от массовых скоплений людей и тем самым не дать инфекции быстро распространиться.

Повышение демографического уровня в России также возможно после завершения пандемии. Архангельский заметил, что на фоне панических настроений некоторых граждан результат может быть не самым явным. Однако точно на эту тему можно будет говорить через 9 месяцев.

Власти выделят дополнительные финансы на покупку медицинского оборудования и заработные платы медикам, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко после встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Актуальную информацию о борьбе с коронавирусной инфекцией следует искать на официальном портале стопкоронавирус.рф.