Соратники главы так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Алексея Навального игнорируют режим самоизоляции и карантин, предусмотренный всем приехавшим из-за границы на фоне коронавируса.

Таким образом соратники скандального блогера подвергают россиян потенциальной опасности во время эпидемии COVID-19. Доказывающие это факты предоставил журналист Илиас Меркури на своем канале в YouTube.

Подруга руководителя отдела расследований фонда Георгия Албурова Анна Велликок совершенно открыто в соцсети продемонстрировала, что объехала половину Европы в самый разгар эпидемии и вернулась в Петербург, откуда сразу же направилась в Москву. Необходимый 14-дневный карантин девушка решила игнорировать. Албуров же, проведя время с Велликок, не забыл напомнить подписчикам о необходимости режима самоизоляции, после чего начал публиковать информацию о своих поездках по столице, сообщает Nation News.

Такое же безответственное поведение продемонстрировал и начальник московского штаба Навального Олег Степанов. Его девушка серьезно заболела, но это не с подвигло его остаться дома и не разносить вирус.

Да что говорить про подчиненных, когда сам основатель ФБК Навальный не спешит садиться на карантин. Он посещает эфиры, пиарится на старых и новых инфоповодах, не забывая при этом оценивать введенные властями РФ меры по защите от коронавируса.

Исходя из того, что среди сотрудников ФБК все чаще появляются пожаловавшиеся на свое самочувствие, блогеру стоило бы изолироваться, не распространяя возможную инфекцию, и поручить последовать своему примеру всем либералам. Однако Навальный предпочитает придумывать и распространять фейки про коронавирус, обвиняя во лжи власть и врачей, вместо того, чтобы позаботиться о здоровье соотечественников просто оставшись дома.