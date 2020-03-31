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19:33   31 Марта 2020
Общество

Яндекс запустил образовательный проект, помогающий школьникам во время самоизоляции

Яндекс запустил образовательный проект, помогающий школьникам во время самоизоляции

Пандемия коронавирусом создала огромные проблемы бизнесу в самых разных сферах, однако некоторые компании, не думая о собственных доходах, активно помогают бороться с общей бедой и ее последствиями.

Появляются новости о том, что частные клиники в России бесплатно предоставляют койко-места заболевшим, а их врачи готовы вносить посильный вклад в борьбу с COVID-19. В свою очередь "Яндекс" и Центр педагогического мастерства запустили платформу "Яндекс.Школа", где учителя начнут в онлайн-режиме вести видеоуроки для детей. Кроме того, службы отечественного IT-гиганта будут возить на работу и обратно московских медиков.

Саратовское ООО "Спинполимер" запускает конвейер с инновационными асептическими масками-респираторами, а "Татнефть" перепрофилирует одно из своих предприятий под изготовление антисептиков. Наконец, многие организации подключаются к волонтерским движениям: сотрудники доставляют продукты и товары первой необходимости пожилым людям и другим граждан из группы риска, находящимся на самоизоляции, сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Президент России Владимир Путин ранее объяснил, что заболеваемость в стране растет и в этих условиях всем придется поступиться привычным образом жизни ради общего блага.

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Автор: Кристина Мокроусова
#бизнес #яндекс #коронавирус

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