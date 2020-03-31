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19:15   31 Марта 2020
Общество

Планетарий Петербурга запустил производство медицинских масок

Планетарий Петербурга запустил производство медицинских масок

Администрация Планетария Санкт-Петербурга переоснастила одно из его помещений под цех для производства медицинских масок.

Из-за пандемии коронавируса нового типа учреждение закрыло свои двери для посетителей. Вход ограничили предположительно до 30 апреля. Руководство Планетария 1 решило убить двух зайцев одним выстрелом: не оставлять сотрудников без работы и помочь Петербургу продажей масок, пишет Nation News.  

Производство средств индивидуальной защиты вовсю работает еще с 26 марта, рассказал руководитель проекта Евгений Гудов. Для создания трехслойных масок используется нетканый материал. Часть СИЗ сразу же передается для нужд петербургских врачей, а остальная партия поступает в продажу. Вырученные деньги расходуются на зарплату сотрудников, пояснил он.

На портале Планетария 1 появился раздел "Маски". Там горожанам предлагают купить набор из десяти средств индивидуальной защиты. Каждый, кто приобретает такой комплект, получает в подарок билет. Когда учреждение заработает в штатном режиме, покупатели смогут использовать полученный подарок. Маску можно изготовить и дома. Как правильно это сделать, российские доктора продемонстрировали в видеоуроке.

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Автор: Яна Либерман
#маски #планетарий #коронавирус

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