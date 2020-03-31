Турция отправила своим военным в САР медицинские маски и дезинфекторы

Минобороны Турции рассказало газете Sözcü о мерах, которые принимаются в Сирии для защиты турецких военных от коронавируса. Об этом стало известно во вторник, 31 марта.

По данным ведомства, в зоны операций "Источник мира", "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Щит весны" прибыли врачи и ветеринары. Специалисты подробно рассказали о COVID-19, повысив осведомленность о заболевании среди военных.

Кроме того, были установлены правила общения с местным населением. В случае, если у кого-то из военнослужащих будут обнаружены признаки COVID-19, все подразделение поместят на карантин с запретом на участие в боевых действиях.

После того как военные вернутся в Турцию, им предстоит 14-дневный карантин. Затем они пройдут медицинский осмотр, а весь военный транспорт будет продезинфицирован.

Находящимся в Сирии турецким военнослужащим отправили тепловизоры, маски и дезинфекторы, а также сборочные кабины с туалетом и ванной для каждого батальона.