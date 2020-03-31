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19:12   31 Марта 2020
Политика

Турция отправила своим военным в САР медицинские маски и дезинфекторы

Турция отправила своим военным в САР медицинские маски и дезинфекторы

Минобороны Турции рассказало газете Sözcü о мерах, которые принимаются в Сирии для защиты турецких военных от коронавируса. Об этом стало известно во вторник, 31 марта.

По данным ведомства, в зоны операций "Источник мира", "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Щит весны" прибыли врачи и ветеринары. Специалисты подробно рассказали о COVID-19, повысив осведомленность о заболевании среди военных.  

Кроме того, были установлены правила общения с местным населением. В случае, если у кого-то из военнослужащих будут обнаружены признаки COVID-19, все подразделение поместят на карантин с запретом на участие в боевых действиях.

После того как военные вернутся в Турцию, им предстоит 14-дневный карантин. Затем они пройдут медицинский осмотр, а весь военный транспорт будет продезинфицирован. 

Находящимся в Сирии турецким военнослужащим отправили тепловизоры, маски и дезинфекторы, а также сборочные кабины с туалетом и ванной для каждого батальона. 

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Автор: Руслан Неглинный
#сирия #турция #минобороны турции

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